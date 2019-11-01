Başkent Akademi - Sivasspor maç sonucu: 0-6

Süper Lig’de iç sahanın en başarılı takımı olan (13 puan) ve lider Alanya’nın 3 puan gerisinde yer alan Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda da fire vermedi.

2.Lig Beyaz Grup ekibi Başkent Akademi karşısında Yiğidolar, 6’da Emre Kılınç’ın kullandığı serbest vuruşta Traore ile golü buldu: 0-1.

14’te Sivas’ın genç oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt farkı ikiye çıkarttı: 0-2.

35’te Erdoğan’ın pasında ilk vuruşu kaleciden dönen stoper Caner Osmanpaşa topu filelere gönderdi: 0-3.

İlk yarı bu skorla sona ererken, ikinci yarıda Sivasspor’un golleri devam etti.

Kapanışı Vieira yaptı

66’da Erdoğan’ın ortasında Hakan Arslan, topu filelere gönderdi: 0-4.

78’de sezonun yıldızlarından Mert Hakan Yandaş şık bir gole imza attı: 0-5.

Kapanışı ise yine Erdoğan’ın asistinde Hugo Vieira yaptı: 0-6. Sivasspor, farklı skorla kupada adını 5. tura yazdırdı.