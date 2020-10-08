Başkanlar yemekte buluştu

Almanya-Türkiye maçı öncesinde maç yemeği düzenlendi. Köln şehrinde gerçekleşen yemekte Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Genel Sekreter Kadir Kardaş ile Almanya Futbol Federasyonu adına 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu üyesi Dr. Rainer Koch ileAlmanya Futbol Federasyonu heyeti yer aldı. Türkiye ile Almanya Federasyonu heyetlerini bir araya getiren organizasyon, hediye takdimleri ile sona erdi.