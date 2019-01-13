Başkanı açıkladı: Tarık Çamdal'la ilgilenmiyoruz

Fatih Karagümrük'ün Başkanı Süleyman Hurma'dan Tarık Çamdal açıklaması geldi.

13 Ocak 2019, Pazar 15:29 Son Güncelleme:
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Başkanı açıkladı: Tarık Çamdal'la ilgilenmiyoruz

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün Başkanı Süleyman Hurma yaptığı açıklamada "Tarık Çamdal'ı transfer etme gibi bir düşüncemiz yok" dedi.

Galatasaray'da uzun zamandan beri kadronun dışında kalan Tarık Çamdal'ın adı TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Fatih Karagümrük'le anılıyordu. 

Konuyla ilgili açıklama yapan Fatih Karagümrük'ün Başkanı Süleyman Hurma transfer dedikodularına noktayı koydu. Hurma şöyle konuştu: "Tarık bizde oynayan Erkan Kaş’ın eniştesi olduğu için galiba böyle bir yakıştırma yapıldı. Evet Tarık sevdiğimiz bir kardeşimiz. Maçlarımıza gelir. Ancak transfer etme gibi bir düşüncemiz yok." (Skorer)

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