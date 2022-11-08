Başkandan hocaya mağlubiyet sonrası olay gönderme

Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda Kasımpaşa'ya konuk olan 1461 Trabzon FK, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan ve Alper Akarsu'nun yönettiği maçta ağır bir mağlubiyet aldı. İstanbul ekibi; Ali Suhan Demirel (2), Aytaç Kara (2), Haris Hajradinovic ve Mamadou Fall'un attığı gollerle maçı 6-1 kazandı, tur biletini kaptı. Karadeniz ekibinin tek sayısını Atalay Yıldırım kaydetti.









Başkandan hocaya gönderme

Türkiye Kupası'na 4. Tur'da veda eden Bordo Mavililer'de maç sonu sürpriz bir olay yaşandı. Başkan Celil Hekimoğlu, oynanan ofansif oyun nedeniyle mağlubiyet aldıklarını vurguladı, teknik direktör Mehmet Ak'a gönderme yaptı.

"Tüm taraftarlarımızdan özür dileriz"

Hekimoğlu, kişisel Twitter hesabından "Bugün Süper Lig takımı Kasımpaşaya'ya karşı oyunu 80 metre geniş bir sahada ve ofansif oynamanın bedelini 1-6 ile ödedik. Tüm taraftarlarımızdan özür dileriz." tweetini attı. Başkanın bu paylaşımı, kısa süre içerisinde ciddi bir etkileşim aldı.









1.48 puan ortalaması yakaladı

Nisan 2022'den beri 1461 Trabzon FK'nın başında olan Mehmet Ak, Karadeniz ekibinin başında çıktığı 21 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı ve 1.48 puan ortalaması yakaladı.

Play-Off hattında yer alıyorlar

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezona iddialı transferler yaparak başlayan Bordo Mavililer, çıktığı 13 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Trabzon temsilcisi, topladığı 23 puanla 5. sırada Play-Off hattında yer alıyor.