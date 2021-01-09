TRABZON,(DHA)- TRABZON Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi’ni ziyaret ederek Başkan Selçuk Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü öncesi TSYD Trabzon Şubesi’ne ziyarette bulundu. Başkan Zorluoğlu’na ziyareti sırasında Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Selahattin Aydınlı ile Başkan Danışmanı Emre Gülsever de eşlik etti.

KILIÇ’TAN ZORLUOĞLU’NA TEŞEKKÜR

Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesi Başkanı Selçuk Kılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’na teşekkürlerini iletti. Yürüttükleri çalışmalarla ilgili de Başkan Zorluoğlu’nu bilgilendiren Kılıç, “Trabzon spor yazarları olarak 70 üyemiz var. Türkiye’de de derneğimizin 11 şubesi ve 1800 üyesi bulunmaktadır. Çalışan Gazeteciler günü vesilesi ile yaptığınız ziyaret bizleri fazlasıyla memnun etti. Meşakkatli bir iş yapıyoruz. Mesuliyetimiz var ve bu mesuliyet çerçevesinde elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” dedi.

'TRABZON’DA GAZETELER TERSTEN OKUNUR'

Trabzon denilince akla ilk gelen kavramlardan birinin spor olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise, “Futbol ve özellikle Trabzonspor şehrimiz için çok önemli. O bakımdan basın da yıllardan beri Trabzonspor ve spora göre şekillenmiş durumda. Trabzon’da gazeteler tersten okunmaya başlanır. Biz de gençken öyle okuyorduk. Türkiye Spor Yazarları Derneği ulusal düzeyde bilinen ve tanınan bir dernek. Yaptığınız etkin çalışmalar nedeniyle şube başkanımızı ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ederim” ifadelerini kullandı.

'İŞ BİRLİĞİ İÇERİSİNDE ÇALIŞIYORUZ'

Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak spora ayrı bir önem verdiklerini de dile getiren Başkan Zorluoğlu, “Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığımız vardı, onu biraz daha etkin hale getirdik. Ayrı bir yere taşıdık. Ekip olarak güçlendirdik. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzle ve Trabzon Üniversitemizin ilgili spor bilimleri fakültemizle güzel bir iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Trabzon’da spor adına yapılması gerekenler noktasında projeler üretiyoruz” şeklinde konuştu.

'AMACIMIZ 2021 YILI SONUNDA HİZMETE AÇMAK'

Çok önem verdikleri projeler arasında yer alan Sporcu Performans ve Yetenek Merkezi’nin inşaat çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Başkan Zorluoğlu, “Güzel bir tesis ortaya çıkıyor. Merkezimiz, Türkiye’de 2’nci olma özelliği taşıyacak. Burada sporcuların çocukluktan itibaren performanslarının ölçülüp, verilerinin depolanması ve bunların analiz edilmesi suretiyle hangi alanlarda daha başarılı olacaklarına dönük değerlendirmeler yapılacak. Milli sporcular ile yine profesyonel ve amatör futbol kulüplerinin sporcularının da analizleri yapılabilecek. Trabzonspor’a dahi hizmet verebilecek düzeyde ekip ve ekipman oluşturmaya çalışıyoruz. 2021 yılının sonuna kadar merkezimizi hizmete açmayı amaçlıyoruz. Şu anda bazı personellerimizi belirledik ve Ankara’daki merkeze eğitim almaları için gönderdik” diye konuştu.

'PROTOKOL İMZALADIK'

Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Trabzon Üniversitesi ile birlikte protokol imzaladıklarını da belirten Başkan Zorluoğlu, “Birçok iş birliği alanını kapsayan bir protokol imzaladık. Özellikle tesislere sporcuların ulaşımı konusunda Trabzon’da bir sorun var. Bu sorunu aşmak için Büyükşehir Belediyesi olarak sporcular için özel ulaşım imkanları sağlamayı düşünüyoruz. Önümüzdeki kısa süre içerisinde sporcu otobüsü tarzında giydirilmiş otobüsler ve yine sporcu durağı diyeceğimiz duraklar belirleyip, pandemi sona erdikten sonra çocukların ve gençlerin okullarından sonra otobüsle spor tesislerine ulaşabilecekleri ulaşım sistemini kurmak istiyoruz. Bu projenin Trabzon’daki amatör spora önemli bir katkı sunacağını düşünüyoruz” dedi.

'AMATÖRE MALZEME DESTEĞİ VERECEĞİZ'

Başkan Zorluoğlu, Büyükşehir Belediyesine ait futbol sahalarının tamiratını yaptıklarını da dile getirerek “Bazı sahalarımızın geçen yıl tamiratını ve tadilatını kısmen yaptık. Bu sene de bize ait futbol sahaların eksiklerini tamamlamaya çalışıyoruz. Ayrıca amatör spor kulüplerine malzeme desteği anlamında da bir hazırlık içerisindeyiz. Her sene destekte bulunmak suretiyle 3-4 sene içerisinde onlara ciddi bir malzeme desteği sağlamış olacağız. Kulüpler de en fazla malzeme desteğine ihtiyaç duyduklarını belirttiler. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonumuzla da yakın iş birliği içerisinde ve istişare halindeyiz” ifadelerini kullandı.

'SEVİYEYİ YÜKSELTMEK İSTİYORUZ'

Şubat ayında gerçekleştirilecek yarı maraton için de açıklamalarda bulunan Başkan Zorluoğlu, “Önümüzdeki ay Trabzon’da uluslararası yarı maratonumuzun 41'insini düzenleyeceğiz. Çok uzun soluklu bir organizasyon. Bu sene farklı olarak federasyon da Milli Takım seçmelerini şehrimizde yapacak. Güzergahını da biraz değiştirerek daha uygun bir hale getirdik. Önümüzdeki yıllarda maratonun seviyesini yükseltmek istiyoruz. Daha etkili daha üst düzey atletin gelip yarıştığı ve daha yüksek ödüllerin oldu bir maratona dönüştürmek amacındayız. Bu da gayretlerimizin arasındadır. Sporla ilgili Büyükşehir Belediyesi her alanda elini taşın altına sokmuştur. Bunda ortaklarımızın ve iş birliği yaptığımız kuruluşların da büyük bir emeği var” şeklinde konuştu.

'MİLLET BAHÇESİ SPOR TEMALI OLACAK'

Trabzon Millet Bahçesi’nin Türkiye'de spor temalı tek millet bahçesi olacağını da vurgulayan Başkan Zorluoğlu, “Şu anda orada bulunan bazı binalar için acele kamulaştırma kararı çıkarıldı. Şimdi ilgili kişilere tebligatlarını yapıyoruz. Bu binalar yıkıldıktan sonra geriye kalan binaların dış cephelerini de millet bahçesine uygun hale getireceğiz. Yani biz buradaki çalışmalarımızda her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünüyoruz. İnşallah spor şehri Trabzon’a yakışan, spor temalı çok güzel bir millet bahçesini hayata geçireceğiz” diye konuştu.

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