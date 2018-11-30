“Mücadeleniz bize keyif veriyor”

Kulüp Başkanı İsmail Uyanık tarafından karşılanan Zihni Şahin, daha sonra futbolcularla bir araya geldi. Yaptığı kısa konuşmada takıma olan inancını dile getiren Şahin, "Her şeyinizle gayret ettiğinizde maçta her sonuç vardır. Uşak maçını da kazanarak yolunuza devam etmenizi istiyorum. Bu gayreti göstereceğinize inanıyorum. Sahada savaşmak var, mücadele etmek var. Sizlerin bu mücadeleyi verdiğinizi görüyorum. Bazen rakibe top geldiğinde 3 kişi bastırıyor. İşte bu mücadeleyi görünce keyif alıyorum, sizlere olan inancım daha da artıyor. Yüreğinizi ortaya koyarsanız başarı da, şampiyonluk da gelecektir" diye konuştu.

“Şampiyonluğunuzu şimdiden kutluyorum”

Samsunspor'u güzel günlerin beklediğini söyleyen Başkan Zihni Şahin, "Gerçekten iyi ve güzel bir takım haline geldiniz. Yolunuz açık olsun. Allah sizi kazada, sakatlıktan korusun. Özellikle de sakatlıktan. Çünkü sporcu için en önemlisi sakatlanmamak. Samsunspor'u şampiyon olarak gördüğümüz biz ne kadar mutlu olursak sizler de şampiyon takımın futbolcuları olarak mutlu olacaksınız. Buna inanıyorum. Şimdiden şampiyonluğunuzu kutluyorum. Hepinizi gözlerinizden öpüyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun" şeklinde konuştu.

İHA