ANTALYA, (DHA) - FRAPORT TAV Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz, yoğun mesaisi sırasında kendisine yapılan tebrik ve başarı dileklerini iletmek isteyen konuklarını da kabul ediyor.

Günün ilk ziyaretini, 25'inci dönem Antalya Milletvekili Devrim Kök gerçekleştirdi. Antalyaspor'un bugünü ve geleceği üzerine yapılan sohbet sırasında Başkan Yılmaz'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Kök, Türkiye Kupası'nda da başarılar diledi.

CHP HEYETİ ZİYARET ETTİ

Kök'ün ardından CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar ve yönetim kurulu üyeleri Başkan Yılmaz'ı ziyaret etti. Hayırlı olsun temennilerini bir pasta ile sunan CHP heyeti, Antalyaspor'a başarı dileklerini iletti ve Ziraat Türkiye Kupası'nın Antalya'ya getirileceğine inançlarını dile getirdi.

EĞİTİMCİLER BAŞARI DİLEDİ

Günün son konukları, Başkan Yılmaz'ın annesi ve babası adına yaptırdığı Neriman- Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi'nin Müdürü Mehmet Ötgen ile sosyal alan işletmecisi Özgür Aydın oldu. Okulun son durumu ile ilgili bilgi veren Ötgen, Başkan Mustafa Yılmaz'a hayırlı olsun temennisini iletirken başarı dileklerini de sundu.

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