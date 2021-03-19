Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - FRAPORT TAV Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde kendisine hayırlı olsun dileklerini iletmek isteyen konuklarını ağırladı.

İlk ziyaretini, Sürdürülebilir Ekonomi Topluluğu (SET Grup) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Alveroğlu ve yönetim kurulu üyeleri gerçekleştirdi. Alveroğlu ve beraberindekiler, Başkan Yılmaz'ın şahsında tüm yönetim kuruluna başarı dileklerini iletirken önümüzdeki dönemde takımımıza katkı sağlayacak projeler üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

DESTEK SÖZÜ

Ziyaretler, İYİ Parti Antalya İl Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Ergin ve çalışma arkadaşları ile devam etti. Ardından Başkanımız Mustafa Yılmaz, Kepez Belediyespor yöneticilerini kabul etti. Kulüp Başkanı Hakan Çatal ve Futbol Takımı Antrenörü Şakir Filiz, başkanımız ve yönetimimize hayırlı olsun dileklerini iletti. Çatal ve Filiz, şehrin bir takımı olarak Antalyaspor'umuza her zaman destek olacaklarını söyledi. Günün bir başka ziyareti, eski Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili, işadamı Gürsel Karabayır'dan geldi. Karabayır, Başkanımız Mustafa Yılmaz ve yönetim kurulunu kutlayıp başarı dileklerinde bulundu.

CAMİANIN SİMGE İSİMLERİ

Günün diğer ziyaretçileri, Antalyaspor Kulübü Derneği eski yöneticileri ve Antalyaspor tribünlerinin 07 Gençlik ile birlikte simgeleşmiş isimleriydi. Başkan Mustafa Yılmaz ile Süleyman Turan, Rıza Atiker, Hakan Karamancı, Metin Merden, Hakan Aydın, Hakan Oğuz, Aybars Çay ve Ahmet Çolak, Antalyaspor ile ilgili uzun süre sohbet etti. Günün son ziyaretini ise Doğa Koleji Müdürü Nadire Öksüz ve okulun öğrencileri gerçekleştirdi. Ziyarette özellikle yüzme branşı ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Öksüz ve öğrencileri başkan Yılmaz'a çiçek takdim ederek başarı dileklerini iletti.

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