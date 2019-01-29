Başkan Uztürk’ten para badmintonculara ziyaret

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Arif Ümit Uztürk, Ankara’da kamp yapan Para Badminton Milli Takımı’nı ziyaret etti.

29 Ocak 2019, Salı 17:56
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Başkan Uztürk’ten para badmintonculara ziyaret

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Arif Ümit Uztürk, Ankara’da kamp yapan Para Badminton Milli Takımı’nı ziyaret etti.

TBESF’den yapılan açıklamaya göre milli sporcular, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na kota veren Uluslararası Enes Kupası öncesinde çalışmalarını Ankara’daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde geçekleştiriyor.

Federasyon Başkanı Uztürk, 12 sporcu ve 3 antrenörün yer aldığı milli takım kampına moral ziyaretinde bulundu.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Uztürk, milli sporculara başarı diledi.

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