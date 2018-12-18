Başkan Şirin başarılı voleybolcuları tebrik etti

Özel Turgutlu Final Lisesinin genç sporcuları Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin’i ziyaret ederek başarılarını paylaştılar. Manisa’da düzenlenen Voleybol şampiyonasında Genç Erkekler Kategorisinde Manisa İl Birincisi ve Genç Kızlar Kategorisinde Manisa İl İkincisi olan sporcuları ağırlayan Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin gençleri tebrik etti. Sporcuların elde ettiği başarıdan dolayı mutlu olduğunu belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Turgutlu’muzda böyle başarılı gençleri görmek bizleri çok mutlu ediyor. Final Lisesi voleybolda Turgutlu’muzun adını daha önümüzdeki süreçte daha da duyuracak ve bizleri gururlandıracaktır, ben buna inanıyorum. Elde ettiğiniz başarılar ötürü sizleri tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum” dedi. Özel Turgutlu Final Lisesi Müdürü Turan Kırbaş da Başkan Şirin’e teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

Ziyaret sonrasında Turgutlu Belediyesi ve Özel Turgutlu Final Lisesi arasında eğitim ve sporda işbirliği adı altında bir protokol düzenlendi. Turgutlu Belediyespor Voleybol Takımı’nda bulunan 16 sporcunun Özel Final Lisesi’nde burslu okuduğunu dile getiren Başkan Şirin, okul müdürü Turan Kırbaş’a teşekkür ederek, bundan sonraki süreçte de bu işbirliği protokolünün de devam edeceğini sözlerine ekledi.