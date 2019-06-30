Devre arasında Kasımpaşa'dan 10 milyon euro'ya kadrosuna kattığı Mbaye Diagne ile yollarını ayırarak kadrosunu dünyaca ünlü bir golcüyle güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın transfer gündemindeki en önemli isim olan Chicharito ile ilgili ülkesi Meksika'dan gündem yaratan bir açıklama geldi.

Yıldız ismin altyapısından yetiştiği Deportivo Guadalajara kulübünün başkanı Amaury Vergara, West Ham United'dan ayrılma ihtimali bulunan dünyaca ünlü golcüye resmen talip olduklarını açıkladı. FOX Sports'a konuşan Vergara, "Chichartio, umarım MLS'e gitmez ve doğrudan evine ve sevdiği kulübe geri döner. Bu transfer için her fırsatı değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler