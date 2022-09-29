Spor Toto 1. Lig ekibi Samsunspor'da başkan Yüksel Yıldırım, Bayram Bektaş ile yolların ayrılmasından sonra yaşanan teknik direktör arayış süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

"ÖNCE AYKUT KOCAMAN İLE GÖRÜŞTÜK"

Samsun Kanal S'e konuşan Yüksel Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde:

Bayram Bektaş'ın ardından ilk olarak Aykut Kocaman ile görüştük. Aykut hoca ile ofisinde, İsmail Kartal ile dışarıda görüştüm. Aykut Hoca bu sene kesinlikle takım çalıştırmayı düşünmediğini söyledi ve 'Seneye takım çalıştıracağım' dedi. İsmail Kartal'ı da Aykut Kocaman önerdi.

İlgili Haberler Fenerbahçe'de, Beşiktaş derbisinde müthiş ikili





"İSMAİL KARTAL 2 MİLYON EURO İSTEDİ"

İsmail Kartal'a teklifimizi ilettik. Eşi ve ekibiyle görüşüp şartlarını bildireceğini söyledi, sonra Film koptu. İsmail Hoca bizden 2 milyon euro gibi bir para istedi. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. 'Samsunspor'un ne suçu var hocam? Bu parayı ne Fenerbahçe verir ne Galatasaray verir ne de başka bir takım. Hocam sen uçmuşsun' dedim. Çünkü çok kızdım. O kadar sevdiğim, saygı gösterdiğim, dürüst bir hoca... Ayağına gittik ama bizi cezalandırdı. 'Seninle defteri kapattık, çalışamayız. Sana bol şanslar diliyorum' dedim telefonda.

"HÜSEYİN EROĞLU'DAN ÖZÜR DİLEDİM"

Hüseyin Eroğlu'nın adı basında çıktıktan sonra kendisini aradım ve listemizde başka isimler olduğunu söyledim. O sırada Aykut Kocaman gibi isimlerle görüştük. Daha sonra yönetim olarak yaptığımız toplantıda Hüseyin Eroğlu ve Ünal Karaman isimleri öne çıktı. Ünal Karaman ile konuşmadık. Yaptığım açıklamada Hüseyin Eroğlu için 'Asla almayacağım' demedim. Ben hocayı tanımıyordum ama o sıralarda birçok hoca bize gelmek için araya adam sokuyordu. Hüseyin Hocanın eksileri var ama artıları da var. Futbolla yatıp kalkıyor, parayla işi yok, gençlere önem veriyor. Altınordu'daki akademi modeli de bize uyuyor. Bize çok iyi bir sunum yaptı. Sonrasında 'Senden özür diliyorum' dedim. Samsunspor'u sosyal medyada takip eden, on farklı yerden haber yollayan hocalar var. Hüseyin Hoca böyle biri değil. Kimse Hüseyin Hocayı beklemiyordu herkes ters köşe oldu. Ben de ters köşe oldum. İnanılmaz pozitif bir insan, kafamdaki futbola uygun düşünceleri var. Biz sormadan her şeyi anlattı. Ücret konusunda pazarlık yapmadık, ne dediysek kabul etti. 4 saat görüştük, el sıkıştık ve koşa koşa Damien Comolli'nin düğününe gittim. Konuştukça konuşasın geliyor.

İlgili Haberler Valerien Ismael'in derbi kozu Dele Alli ve Weghorst



