Sarı-kırmızılıların internet sitesinden Başkan Mustafa Cengiz imzalı yapılan açıklamada, "Sevgili Hocamız Fatih Terim’in babası Talat Terim’in vefatını teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Türk spor tarihinin en kıymetli isimlerinden Fatih Terim Hocamızın bugünlere gelmesini sağlayan Talat Terim, her zaman hayırla yad edilecektir. Merhum Talat Terim’e Allah’tan rahmet, Hocamız Fatih Terim’e ve Terim Ailesi’nin tüm fertlerine başsağlığı ve sabırlar dilerim" denildi.