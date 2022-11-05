Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, görevdeki birinci yılı nedeniyle teşekkür mesajı yayımladı.

Bisiklet Federasyonu Başkanlığı’nda birinci yılını dolduran Müftüoğlu, mesajında, "1. seneyi devriyesini ikmal ettiğimiz Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığına siz değerli arkadaşlarımızla beraber gelişimizin yıldönümü. Beraber çok güzel işlereimza attık. Edindiğimiz ekip veaile bilinci bizleri bundan sonra da başarıdan başarıya koşturacaktır. Çıktığımız bu ulvi yolda benimle birlikte olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Bizlere destek, katkı ve himayelerini esirgemeyen, her zaman yanımızda olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. M. Muharrem Kasapoğlu’na vetüm ekibineşükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.