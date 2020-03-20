Başkan Mehmet Sepil açıkladı: Play-off sistemine geçilebilir!

Dün Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, federasyon ve kurullarının yaptığı toplantıda liglerin ertelenmesine karar verilmişti. Bugün de Kulüpler Birliği bir toplantı gerçekleştirdi.

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, yayıncı kuruluşa toplantının detaylarını anlattı.

İşte Mehmet Sepil'in açıklamaları:

Sayın Bakan Kasapoğlu bizi toplantıya çağırdı. Açık yüreklilikle konuştuk, görüş ayrılığı hiç yoktu. Sadece futbolcuları değil, stadyumdaki kişilerin tamamını riske atıyorduk, bunlar konuşuldu.

Her şey normalleşirse, 17 Nisan'da lige yeniden başlayabiliriz.

3 tane senaryo var. Her şey yolunda gider, bu korona vakasını ülke olarak hızlı atlatırız, ligler de hızlı başlar, 8-10 maçı hızlı şekilde yerine getiririz. Şampiyonlar ve düşenler belli olur, lig biraz gecikerek, planlandığı gibi biter. Bu ilk senaryo.

2. senaryo, hem ülkemizde hem Avrupa'da oluşan koşullardan dolayı liglere başlamak uzayabilir. Bu durumda hızlandırılmış bir lig sistemine gidilebilir. Çok çözüm yok, play-off gibi, şampiyonların daha hızlı belirlendiği bir sistem olabilir.