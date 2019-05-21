Adana Demirspor'un Türkiye'de bir çok Süper Lig takımlarından daha fazla seyircisi olduğunu belirten Kocaispir, ''22 Mayıs Çarşamba günü saat 21.00'de Hatayspor ile yapılacak olan play-off ilk maçında tüm kalbimizle takımımızın yanında olacağız. Müsabakanın her şeyden önce dostça geçmesini temenni ediyorum. Umarım kazanan Adana olur'' dedi.

Adana Demirspor’un şampiyon olması için bütün Adanalı vatandaşların takıma destek olması gerektiğini belirten Başkan Kocaispir, “Adanamızın köklü spor kulüplerinden olan Adana Demirspor ve Adanaspor'un eski parlak günlerine tekrar dönmesi Adana'ya da büyük bir ekonomik canlılık getirecektir. Adana, spor alanında potansiyeli olan bir şehir. En azından 1 Süper Lig ekibi ile temsil edilirse Adana'nın kalkınmasına ve tanıtılmasına olumlu katkı sağlayacaktır. Bunun için 22 Mayıs Çarşamba günü saat 21.00'de yapılacak olan ilk maçta başarılı bir sonuç alması bütün Adanalıları mutlu edecektir” şeklinde konuştu.

Yüreğir Belediyesi olarak sporun ve sporcunun her zaman yanında olacaklarını kaydeden Başkan Kocaispir, “Adana'da ve Yüreğir'de sporun gelişmesi ve kalkınması için özel çaba sarf edeceğiz. Gençlerimizi sokağın olumsuz koşullarından uzak tutmak için özellikle amatör spor kulüplerimize yeni spor sahaları yapacağız ve malzeme desteğinde bulunacağız” dedi.

İHA