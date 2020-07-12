Başkan Koç da anmaya katıldı

Bosna Hersek’in Srebrenitsa şehrindeki Potoçari’de 11 Temmuz 1995’te yapılan ve İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’nın tanık olduğu ’en büyük soykırım’ olarak tarihe geçen Srebrenica Soykırımı’nın üzerinden 25 yıl geçti. Her yıl İstanbul’da hayatını kaybedenlerin anılmasına öncülük eden Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı bu yıl, ’Srebrenica İçin Okumalar’ adlı etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve diğer ünlü isimler Srebrenica’nın 25 kurbanının adını okudu.