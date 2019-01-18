“Hedefimiz, genç bir takım olarak asansör takım olmamak ve Play-Off’a kalmaktır. Bunu da başaracağımızı ilk yarıda sergilediğimiz performansla gördük. Puan cetvelinde daha üst sıralarda olamamamızın nedeni tecrübe eksikliği ve oyuncularımız arasında uyum sorunundan kaynaklandı. Kazanacağımız 4 maçı 3-4 sayı ile kaybettik. İlk yarıyı bir kaç oyuncu takviye ederek ve sorunları çözerek toparlandık. Taraftarlarımız, İkinci yarıda daha baskılı, sayı yapan bir takım görecekler. ”

Keleş şöyle devam etti:

“Amacımız, ayakları yere basan, önünü gören, birey yerine takımı üst sevilere taşıyan müsabakalar çıkartmaktır. Yaş ortalaması 24 olan çok genç bir takımımız var. Her oyuncunun kişisel yetenekleri zaten mevcut, kendilerini geliştirerek tecrübelerini artırmak hem kendilerine hem de takıma katkı sağlayacaktır.”

Başkan Keleş, önemsediğimiz önemli ir konu ise, alt yapıdır. Buradaki amacımız, bölgemizde bulunan basketbolu seven, özümseyen kendi çocuklarımızı A takıma ve Türkiye Basketboluna kazandırmaktır. Alt yapıya ciddi anlamda ağırlık veriyoruz. Bölgemizdeki okullarla iş birliği yapıyoruz. Çocukları hem spor okullarımıza, yaşlarına göre takımlarımıza yönlendirmelerini istiyoruz. Olumlu dönüşler alıyor, bu çocuklarımızı da değerlendiriyoruz.

Alt yapı olarak, U14,U16 ve U18 kategorilerinde başarılı sezon geçiyoruz. U16 takımımız namağlup olarak mücadelesini sürdürüyor. Buralarda yetişen gençlerimiz gelecekte abilerinden bayrağı teslim alacaklarına inanıyoruz.

Beylikdüzü Basketbol İhtisas Kulüp başkanı Fatih Keleş, maçların ücretsiz olduğunu, taraftarların salonu doldurarak takımlarını desteklemelerini istediklerini belirtti.