Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap, ve beraberinde Ak Parti Rize İl Başkan Yardımcısı Ali Haydar Er, Ak Parti Rize Belediye Başkan Adayı Rahmi Metin, Rize Belediye Başkan Yardımcısı Saffet Kopuz, Çaykur Rizespor’a maç öncesi moral ziyaretinde bulundular.

Hafta sonu Rize’de oynanacak olan Çaykur Rizespor- Akhisarspor karşılaşması öncesi sahasında maç öncesi idman yapan Çaykur Rizespor’a moral ziyareti gerçekleştiren Başkan Kasap ve beraberindeki heyet, bir süre futbolcuları izledikten sonra idman sonrasında baklava ikramında bulunarak Teknik Direktör Okan Buruk’tan takımla ilgili bilgi alılar.

Rize Belediye Başkanı Kasap, ilgi ve alakalarından ötürü Çaykur Rizespor yönetimine teşekkür ederek, “İlk yarı Ligde üstün bir performans sergileyemeyen yeşil mavili takımımız ikinci yarıda yapılan transferlerle gücüne güç katarak daha mükemmel bir oyun ortaya koyarak geçen hafta deplasman da almış olduğu galibiyetle yüzümüzü güldürdü. Okan hocamızın kontrolünde yeni transferlerimiz ile birlikte takımımız yeniden bir diriliş sergiledi. Bundan sonraki süreçte kalan maçlarımızda coşkunun ve galibiyetin olmasını temenni ediyoruz. Kulüp yöneticilerinin ve Okan Hoca’nın takım için ellerinden geleni yapacaklarına inanıyoruz. Yeşil Mavi Rizesporumuz layık olduğu yere geleceğine inanıyorum. Bizlerde yerel yöneticiler olarak kanunların el verdiği ölçüde desteğimizi bundan sonrada sürdüreceğiz. Çaykur Rizespor’umuza bu hafta kendi evinde oynayacağı Akhisarspor karşılaşmasında üstün başarılar diliyorum” dedi.

İHA