İSTANBUL, (DHA)- Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, İbrahim Koçaslan Ortaokulu’nda öğrencilerle bir araya geldi. Gençlerin sorularını cevaplayan Başkan Kartoğlu, “En iyisini ben yaparım diyen bir gençlik, Başakşehir’imizden gümbür gümbür geliyor” dedi. Öğrencileri İstanbul Gençlik Oyunları’na katılmaya davet etti.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, gençlik buluşmalarına yeni eğitim ve öğretim döneminde kaldığı yerden devam ediyor. Bu yıl “Gençlerle Birlikte Daha Güçlü” sloganıyla düzenlenen söyleşilerin ilk durağı İbrahim Koçaslan Ortaokulu oldu. Başkan Kartoğlu, bir araya geldiği öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundu.

"İSTANBUL GENÇLİK OYUNLARI SİZİ BEKLİYOR”

İstanbul Gençlik Oyunları kayıtlarının başladığını belirten Başkan Kartoğlu, “Geçen sene yarışmalara katılamayan tüm gençlerimizi bu sene doya doya eğlenmeye ve kayıt yaptırmaya davet ediyorum. Yarışmalara katılarak deneyim kazanacak, disiplinli olmayı öğrenecek, mücadele ruhunuzu geliştireceksiniz. Çok sayıda branşımız bulunuyor. İlgi duyduğunuz branşta kayıt yaptırarak, İstanbul Gençlik Oyunları heyecanını sonuna kadar yaşamanızı istiyorum. Dereceye girerseniz sizleri harika ödüller de bekliyor” diye konuştu.

BAŞKAN KARTOĞLU’NDAN GENÇLERE ÖĞÜTLER

Öğrencilere kendilerini geliştirmeleri yönünde öğütler de veren Başkan Kartoğlu, “Mutlaka kendinizi geliştirin. Özellikle meslek seçimi, sizin yaşlarınızda büyük öneme sahip. Spor yapın, bol bol kitap okuyun ve araştırma yapmayı unutmayın” dedi.

“EN BÜYÜK MOTİVASYON KAYNAĞIM SİZSİNİZ”

Her zaman gençlerin yanında olduğunun altını çizen Kartoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Ben inanıyorum, siz çok güzel yerlere geleceksiniz. Ülkemizin gücüne güç katacaksınız. ‘En iyisini ben yaparım’diyen bir gençlik Başakşehir’imizden gümbür gümbür geliyor.Sizin başarınızla bizler de gurur duyacağız. Benim en büyük motivasyon kaynağım sizin başarılı olduğunuzu görmek.”