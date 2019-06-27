Başkan İduğ Samsunspor taraftarını ağırladı

İZMİR, (DHA)

İZMİR Samsunspor Taraftarlar Derneği'nin yönetim kurulu üyeleri, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'u ziyaret ederek görevinde başarılar diledi. Dernek Başkanı Emin Öztürk'ün Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık'ın selamını ilettiği ziyarette derneğin futbol takımında top koşturan oyuncular da yer aldı. Bornova'da yeni sahalar ve spor tesisleri yapacaklarını söyleyen Başkan İduğ, "Gençlerimizi spora teşvik edeceğiz" dedi. Öztürk de Başkan İduğ'a Samsunspor'un yeniden yapılanması ve tesisleşmesi konusunda bilgi verdi.

İzmir'de yaşayan Samsunspor taraftarlarını aynı çatı altında toplamak amacıyla yola çıktıklarını belirten Emin Öztürk, Türk futbolunun köklü kulüplerinden biri olan Samsunspor'un ismini ve ruhunu İzmir'de yaşatıyor olmaktan duyduğu gurur ve mutluluğu paylaştı. Aynı zamanda Samsunspor Kulübü'nün İzmir temsilcisi olan Öztürk, Mustafa İduğ'a, ziyaretin anısına, üzerinde isim ve soyisminin yazılı olduğu Samsunspor forması hediye etti.

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