Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Anıl Kılıçsallayan, dün akşam minderde Rus Rakibi Atsamaz Tebloev'i 7-2 öndeyken tuş ederek Avrupa Şampiyonu oldu. Türkiye'ye altın madalya kazandıran şampiyonu ilk tebrik eden isimlerden biri de Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör oldu. Anıl Kılıçsallayan'ı telefonla görüntülü arayarak tebrik eden Güngör, "Gözlerinden öpüyorum. Bizi gururlandırdın" dedi.

Anıl Kılıçsallayan ise Güngör'e teşekkür ederken, cuma günü Kahramanmaraş'ta olacağını söyledi. (DHA)