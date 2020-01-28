Başkan Hasan Çavuşoğlu, taraftarı maça davet etti

Aytemiz Alanyaspor, 2 Şubat'ta sahasında oynayacağı BTC Türk Yeni Malatyaspor maçının tüm bilet gelirlerini depremzedelere bağışlayacağını geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından açıklamıştı.

Bugün de konu hakkında Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde gazetecilere açıklama yapan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara başsağlığı dilerken, yaralılara acil şifalar diledi.

“Maç gelirini depremzedelere bağışlama kararı almıştık”

Çok üzüntülü olduklarını aktaran Çavuşoğlu, “Üzüntü hepimizin üzüntüsü, hepimiz çok üzüldük. Temennimiz inşallah böyle bir şeyin bir daha olmaması. Tabii ki can hepimizin canı, Türkiye'de birilerinin canı yanıyorsa hepimizin canı yanıyordur. Türk milleti olarak hepimiz çok üzüldük. Türk milleti çok duyarlıdır, hayırsever bir milletimizin olması gerçekten bir kez daha Türkiye'mizle gurur duyuyoruz. Türkiye'nin her yerinden gördüğünüz gibi çalışmalar, yardımlar tabii ki oluyor. Bizim de Alanyaspor camiası olarak zaten sosyal projelerim var, bu tür şeylere çok duyarlıyız. Biz de Alanya'da oynanacak olan Yeni Malatyaspor maçımızı depremzedelere bağışlama kararı almıştık. Kasımpaşa maçından sonra zaten bunu açıklamıştık” dedi.

"Bu önemli bir konu çünkü inşallah da öyle olacaktır"

Bu tarz konularda şehrin farklı bir duyarlılığa sahip olduğunu belirten Çavuşoğlu, “Her yerde var ama bizim Alanya'da özellikle hayırseverlik konusunda ya da yardım konusunda, destek konusunda Alanya'nın ayrı bir özelliği ve farklılığı vardır. Ben bu farklılığı da bu maçta göstereceklerine inanıyorum. Alanya'da herkesi maça gelmeyenleri dahi mutlaka bu maça davet ediyorum. Alanya'nın örnek şehir olduğunu bir kez daha göstermelerini istiyorum. Burada hepimiz de buna destek olacağız. Bu önemli bir konu çünkü inşallah da öyle olacaktır. Maçtan sonra da gerekli kampanyadaki yapmamız gereken bağışı da inşallah hep birlikte yapacağız” diye konuştu.

"3 puanı hanemize yazdırdık"

Süper Lig’in 20. haftasında evinde oynayacakları Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları ile ilgili de konuşan Başkan Çavuşoğlu şunları söyledi:

“Maç ile alakalı hazırlıklarımız devam ediyor. Geçen hafta biliyorsunuz Kasımpaşa'dan çok önemli bir galibiyetle döndük hem kupa maçında tur atladık hem de ligde galibiyetle döndük, 3 puanı hanemize yazdırdık. Ben teknik heyetimizi, futbolcularımızı tebrik ettim, bir kez daha sizin huzurunuzda tebrik ediyorum. Özellikle de İstanbul'a gelen taraftarlarımıza ve 90 dakika takımımızı, futbolcularımızı canı gönülden destekleyen bütün taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Onların her zaman gücünü hissetmek bizim için de önemli. inşallah önümüzdeki Malatya maçında da aynı duyarlılığı herkesten bekliyoruz, göstereceklerine de inanıyoruz. Bu takım hepimizin, bu şehir hepimizin. Takımımızın geldiği nokta belli. Şu an ilk 5'in içerisindeyiz. Bu da küçümsenecek ya da önemsizleştirilecek bir durum değil. Bulunduğumuz yer de çok önemli. Burada hep beraber sizler de dahil olmak üzere emek sarf ediyoruz.”

"Kupa da devam etmek istiyoruz"

Ziraat Türkiye Kupası’ndaki hedefleri hakkında da değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, “Kupa maçları hiç belli olmuyor. Kupada tur atlamama diye bir şey yok. Bugün Kırklarelisporumuz, bugün 2 tane Süper Lig takımını eleyerek buraya çıkıyorsa, o da futbolda her şey olabilir. Biz de sonuna kadar kupada da devam etmek istiyoruz. İnşallah tabii ki tur atlamak istiyoruz. İnşallah iyi ve güzel, zorlu maçlar olacak” ifadelerini kullandı.