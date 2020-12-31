TRABZON,(DHA)-ORTAHİSAR Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti. Belediye olarak yatırım çalışmalarına ilişkin bilgiler veren Başkan Genç, kent simgelerinden biri olan Yavuz Selim Sahası'nın yapılması kararının alındığını söyledi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yeni hizmete giren TSYD Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti. Başkan Genç, TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun dileğinde bulunarak, çalışmalarında başarılar diledi. Belediye olarak yatırım ve proje çalışmalarına ilişkin bilgiler veren Başkan Genç, Yavuz Selim Sahası'nın Trabzon'un simgelerinden biri olduğunu ve olmaya da devam edeceğini belirtti. Genç, "2014 seçimleri öncesi yaptığımız ziyaretlerde çok sıkça Yavuz Selim'in korunması yönünde talepler almıştık. O zamanki düşüncelerde Akyazı karşılığında sahanın olduğu yerin Toplu Konut İdaresine devredilmesi gündemdeydi. Proje hazırlıkları vardı bu noktada. Ama biz bu projenin karşısına elimizden gelen gayreti koyduk ve Cumhurbaşkanımıza da ilettik. Cumhurbaşkanımız da, 'Kesinlikle bu alanı halkın soluklanabileceği bir alan olarak değerlendirin' dedi. Cumhurbaşkanımızın talimatı da bu noktada imdadımıza yetişti adeta” diye konuştu.

‘YAVUZ SELİM SAHASI'NI KORUDUK’

Ardından Yavuz Selim Sahası'nın yaşaması konusundaki ısrarlarını Çevre ve Şehircilik Bakanına ilettiklerini ve geçen hafta TOKİ Başkanına ziyarette bulunduklarını anlatan Genç, "Büyükşehir Belediye Başkanımızla da yaptık bu ziyareti ve Yavuz Selim Sahası'nın yapılması kararını orada aldırdık. Ardından ise şunun kararını verdik, Yavuz Selim Sahası'nı sembolik mi kullanacağız, yoksa orada yine aynı faaliyetler görülecek mi? Büyükşehir Belediyesi tarafından buz pateni pisti de yapılıyor orada. Sonra verdiğimiz karara göre Yavuz Selim'de sembolik olarak maçlarımız yapılacak ama nizami bir saha olacak burada. Trabzonspor'umuzun bir zaman tüneli şeklinde yarı müze tarzında o güzel anların yaşatıldığı bir sembolik mekan da olacak ayrıca. Amatör maçlarımız eski yoğunluğunda orada oynanmayacak ama yine maçlar oynanacak. Orada Yavuz Selim Sahası'nı koruduk, Avni Aker'den kalan sembolik bir tribünle beraber orası da yaşayacak. Bir kısım sportif ve festivale yönelik etkinlikler de orada yapılacak” dedi.

‘SÜMER'İN İSMİNİ YAŞATMAK İÇİN GEREKLİ ADIMLARI ATACAĞIZ’

Ahmet Metin Genç, vefat eden Türk futbolu ve Trabzonspor'un efsanesi Özkan Sümer'in ismini yaşatmak için farklı projeler planladıklarını da aktararak, “Tekrar hem şehrimize hem Maçka'mıza hem de Türkiye'mize başsağlığı dileklerimi iletmek isterim. Çok iyi hukukumuz olan bir büyüğümüzdü. Allah rahmet eylesin. Özkan Sümer birikimiyle donanımıyla birlikte sadece futbol bilginliğinin ötesinde entelektüel kimliğiyle birlikte bir Trabzon karakteridir. Birçok özelliğin birleştiği bir isim Özkan Sümer. Ben son belediye başkanı olduktan sonra birkaç kez sohbet etme fırsatım oldu ve çok keyif aldım. Bir düşünürdür Özkan Sümer aynı zamanda. Onun ismini yaşatmak için biz de gerekli adımları atacağız” şeklinde konuştu.

Başkan Genç, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın zor bir dönemde görev aldığını kaydederek, güveninin tam olduğunu aktardığı başarı teknik adam ve ekibine de başarı dileklerinde bulundu.

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