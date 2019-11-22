Başkan Erdem dünya şampiyonlarını ağırladı

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Dünya Kadınlar Bocce Volo Şampiyonası’nda birinci olan İnci Ece Öztürk ve Buket Öztürk kardeşler, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i ziyaret ederek şampiyonluk sevinçlerini paylaştı.

Mersin’de 2-4 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen Dünya Kadınlar Bocce Volo Şampiyonası’nda rakiplerini geçerek şampiyon olan İnci Ece Öztürk ve Buket Öztürk, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i makamında ziyaret etti. Halk Evi’nde gerçekleşen ziyarette Milli Takım Antrenörü Yılmaz Güzelocak da yer aldı. Nilüfer Belediyesi’nin de destekleriyle şampiyonaya katılan İnci Ece Öztürk ve Buket Öztürk, katkılarından dolayı Başkan Erdem’e teşekkür etti. Şampiyonluk sevinçlerini Başkan Erdem’le paylaşan Öztürk kardeşler, şampiyonluğa giden süreci de anlattı.

Şampiyonanın basamak maçında 41 sayıyla dünya ümitler basamak rekoru kırdığını da belirten İnci Ece Öztürk, “2018 yılında Çin’de gerçekleştirilen şampiyonada da birinci olmuştuk. Bu yıl aldığımız dereceyle, geçen sene yapılan dünya şampiyonasındaki başarımızın tesadüf olmadığını herkese gösterdik” dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, Milli Takım ile katıldıkları Dünya Şampiyonası’nda Nilüfer’i, Bursa’yı ve Türkiye’yi en iyi şekilde temsil ettikleri için Milli Takım Antrenörü Yılmaz Güzelocak ile İnci Ece ve Buket Öztürk’e teşekkür etti. Başarılarından dolayı sporcuları kutlayan Başkan Erdem, gelecek turnuvalarda da aynı başarıyı göstermeleri temennisinde bulundu.

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