Başkan değil baba gibi!

Daha önce Audi Cup sırasında eşi doğum yapan Jailson’u özel uçakla İstanbul’a gönderen Başkan Koç, Başakşehir maçı öncesi bu kez Nabil Dirar için devreye girdi. Sosyal medyadaki haberlere göre; eşi yurt dışında olan Faslı futbolcunun kızının kolu kırıldı. Ali Koç, hemen özel bir bakıcı ayarlanmasını sağlayarak Dirar’ın kızının hastanede yalnız kalmamasını sağladı. Bu sayede sahaya rahat bir şekilde çıkan tecrübeli oyuncu, 90+3. dakikada galibiyeti getiren golü attı.