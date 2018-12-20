Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi Masa Tenisi Salonunda Milli Takım Sporcularıyla bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, onlarla yakından ilgilendi. Masa Tenisi A Milli Takım Antrenörü Halil Adak ve Genç Bayan Milli Takım Antrenörü Kemal Balım’dan Milli Takım çalışmaları hakkında bilgiler alan Başkan Çolakbayrakdar, kampta bulunan sporculara her türlü desteği verdiklerini vurguladı.

Kocasinan Belediyesi olarak masa tenisinde büyük başarılara imza attıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Masa tenisi denildiği zaman; Kocasinan Belediyesi’nin önemli bir yeri var. Çünkü Milli Takımın ana omurgasını Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü oluşturuyor. Milli Takımdaki 4 sporcudan 2 sporcusu Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü oyuncularıdır. Bu milli takım kampında yer alan 8 sporcudan 6 sporcunun Kocasinan Belediye Spor Kulübü oyunları olması bizi gururlandırdı, memnun etti. Gençlerimiz, kendilerini imkan verildiği zaman neler yapabileceklerini gösteriyorlar. Yavrularımız, her katıldıkları müsabakalarda gerek Avrupa gerekse olimpiyatlarda başarılarla dönüyorlar. Takımımızın masa tenisinde elde ettiği başarılar sayesinde Kayseri, Türkiye’de masa tenisi merkezi oldu. Takımımız; Kayserispor’dan sonra Süper Lig’de oynayan ikinci takımımızdır. Ay yıldızlı formayı layıkıyla taşıyıp, İstiklal Marşımızı her defasında okutturarak, bizleri gururlandırıyorlar. Bundan dolayı çocuklarımızı ve onlarla birlikte bu işe emek veren antrenörlerimizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Milli Takım sporcuları ise kendilerine vermiş oldukları desteklerden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Türkiye’nin, Olimpiyat kadrosuna alınan en genç sporcusu unvanını sahip ve Milli Takım oyuncusu Özge Yılmaz (16) ile masa tenisi oynayan Başkan Çolakbayrakdar, performansıyla göz doldurdu.