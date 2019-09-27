Başkan Cengiz’e ceza çıkmadı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un teknik direktör Fatih Terim’e yönelik ‘Sicili bozuk’ açıklamasına, “İnsanı hayvandan ayıran edeptir. Bu edep içinde kalınmasını istirham ediyorum” sözleriyle cevap veren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, ardından da Türk futbolunda kavga, kaos ve problem istemediklerini belirterek, “Bu tip şeylerde ilk kanı kim akıttı” ifadesini kullanmıştı.
Cengiz, “İlk kanı kim akıttı” şeklindeki sözleri nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevkedildiğini açıklamıştı. PFDK dün yaptığı toplantıda başkan Mustafa Cengiz’e ceza tayinine yer olmadığına karar verdi.