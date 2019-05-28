Başkan Cengiz: Diagne’ye biz izin verdik...

Yemeğe, başkan Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da katıldı. Başkan Cengiz, şampiyonluk kutlamalarına katılmayan Diagne ile ilgili, "Diagne'de bir sıkıntı yok. Çok önceden bizden izin almıştı" dedi. Şampiyonluk pastası kesilirken Cengiz, NEF İcra Kurulu Başkanı Erden Timur'a dönerek "Bıçak kesmiyor!" dedi. Timur bu duruma jest olarak "Ne istersiniz Başkanım?" diye sorarken, Mustafa Cengiz, "İlk transferin bonservis ödemesi hayırlı olsun" cevabıyla pastayı kesti.

(Sabah)