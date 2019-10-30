Başkan Çebi’den 29 Ekim mesajı

Cumhuriyet’in kuruluşunun 96. yılı nedeniyle Beşiktaş Kulübü, Başkan Ahmet Nur Çebi imzalı bir mesaj yayınladı.

Bildiride, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte büyük Türk ulusunun kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin 96. yıl dönümünün heyecanını ve gururunu yaşamaktayız. Aziz vatanımız uğruna can vermiş tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum. 96 yıldır ışıldayan ve milletimizin geleceğini aydınlatan Cumhuriyetimiz’in ilelebet yaşamasını diliyor, Türk ulusunun Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum” ifadeleri kullanıldı.