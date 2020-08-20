Başkan Çebi takımı takipte

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını dün sabah gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanın bir bölümünü başkan Ahmet Nur Çebi de izledi. Antrenman, ısınma, istasyon koşuları ve açma-germe çalışmasıyla başladı. Pas, dar alanda çift kale çabukluk oyunu, tek pas ve 3’e 3 oyun çalışması ile süren idman, yarı sahada değişmeli yapılan çift kale maç ve şut idmanıyla sona erdi. Bugün izinli geçirecek ekip, hazırlıklarına, yarın devam edecek.