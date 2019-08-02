Başkan Büyükkılıç’tan Kayserispor’a destek

Zafer BARIŞ/KAYSERİ, (DHA) – KAYSERİ Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İstikbal Mobilya Kayserispor’a destek için başlatılan ‘Kırmızıya Sarı Ol’ kampanyasına destek verdi.

İstikbal Mobilya Kayserispor’un yeni sezon öncesinde başlattığı ‘Kırmızıya Sarı Ol’ kampanyasına Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç çektiği video ile destek verdi. Videoda Büyükkılıç, "Şehrimizin en değerli markalarından biri olan Kayserisporumuzu can-ı gönülden destekliyorum. Kırmızıya Sarı Ol kampanyasına destek olma yolunda tüm hemşehrilerimizi kampanyaya davet ediyorum. Her şey Kayseri için, her şey Kayserispor için. Ayrıca 100 tişört de benden, Kayserispor taraftarına hediye" diye seslenerek vatandaşları kampanyaya katılmaya davet etti. Başkan Büyükkılıç, sosyal medya hesabını takip eden ve videolu mesajına yanıt veren Kayserispor taraftarına çekilişle 100 tişörtü hediye edeceğini duyurdu.

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