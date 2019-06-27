Başkan Büyükkılıç: Tek liste ile kongreye gidiyoruz

KAYSERİ, (DHA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, cumartesi günü yapılacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor olağanüstü kongresiyle ilgili olarak, "Her kesimi kucaklayan tek liste ile kongreye gidiyoruz" dedi.

Başkan Memduh Büyükkılıç, yaptığı açıklamasında, İstikbal Mobilya Kayserispor’un cumartesi günü olağanüstü kongreye gideceğini hatırlattı. Bu süreçte takıma sahip çıkan tüm kesimlere teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, "Kayserimizin güzel insanları Kayserisporumuza sahip çıkıyor" dedi.

"GÜÇLÜ BİR LİSTE"

Başkan Büyükkılıç, tüm taraftarları olağanüstü kongreye davet ederek, şöyle konuştu:

"Yapılacak olağanüstü kongreye Kayserimizi kucaklayan bir liste anlayışını hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şehrimizin en önemli markası olan Kayserisporumuzu kamuoyunda en güzel şekliyle süper ligdeki yerini alacak ve orada Kayseri’yi temsil edecek olarak görmek istiyoruz. Bu anlayış içerisinde de ayrım gözetmeden herkesi kucaklayan bir yaklaşım içerisinde çalışmalarımız tamamlandı. İnşallah güçlü bir listeyle yapılacak genel kurul sonrasında Kayserisporumuzu daha iyi noktalara gelmesi için her türlü önlemleri alacak, gayretlerimizi gerek sivil toplum örgütlerimiz gerek sanayicilerimiz gerek iş adamlarımız gerek siyasilerimiz gerekse yerel yöneticilerimiz olarak el ele vermek suretiyle hayata geçireceğimizi belirtiyorum."

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