Başkan Asaf Akar: Spora olan desteğimiz devam edecek

Ziyareti sırasında genç sporcularla yakından ilgilenen Belediye Başkanı Asaf Akar, Antrenör Oğuzhan Türkkan´dan kurs ile ilgili bilgiler aldı. Aslanaspor futbol takımının U11 ve U13 takımları için altyapı eğitimi verilen kursun 8 Aralık tarihinde başladığı ve yaz tatiline kadar devam edeceği bildirildi.

Bu güne kadar verdikleri desteklerin ilerleyen zamanlarda da devam edeceğini belirten Aslanapa Belediye Başkanı Asaf Akar, “İnşallah şuan küçük yaşta olmalarına rağmen çok büyük bir özveri ile mücadele eden bu kardeşlerimiz ilerde çok büyük birer futbolcu ve en önemlisi iyi birer insan olacaklardır. Kendilerine spor ve eğitim hayatlarında başarılar diliyorum. Aslanapa'dan yıldız bir futbolcu neden çıkmasın. Gayretlerimiz hocalarımızla birlikte bu yönde devam ediyor. Emeği olan tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İHA