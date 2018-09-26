Başkan Ali Koç’tan taraftara uyarı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, önceki akşam Ülker Stadı’nda taraftara seslendi, “Cocu’ya ve takıma zaman verin” isteğinde bulundu. Başkan, Beşiktaş derbisinde taraftarların teknik heyete karşılık, Ersun Yanal adını dillendirmesi üzerine taraftarlara sitemde bulunduğu gözlendi.

Koç, bu tezahüratlar karşısında, “Bu yanlıştan bir an önce dönmeli, takıma ve teknik heyete gerekli zamanı tanımalıyız” şeklinde uyarıda bulundu.

Koç’un bu çıkışı sonrası, taraftarlar başından beri destek verdikleri Başkan Ali Koç’u uzun süre alkışlayıp, stattan ayrıldılar.