Başkan Ali Koç tercihini yaptı!

Sarı-Lacivertli renklere gönül veren binlerce kişi, bu akşam iki heyecan birden yaşayacak. Saat 20.30’da futbolda Sivasspor’u ağırlayacak olan Fenerbahçe, saat 20.45’te ise erkek basketbol takımıyla Barcelona’yı konuk edecek.

Başkan Ali Koç, taraftarlar gibi gideceği maçı seçmekte fazlasıyla zorlandı. Ancak futbol takımının zor durumda olması ve desteğe daha fazla ihtiyaç duyması nedeniyle başkanın tercihinin Ülker Stadı’ndan yana kullanması bekleniyor.

30 bin taraftar Taraftarlar için de seçim yapmak kolay değil. Yine de Sivasspor mücadelesinde tribünlerde en az 30 bin taraftarın yer alması muhtemel. Euroleague’de lider olan Fenerbahçe Beko’nun Barcelona kapışmasında ise 14 bin kişilik salonda 10 bin taraftar barajının aşılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Yusuf Dursun