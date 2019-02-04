Başkan Alan Hardy, penis fotoğrafını paylaştı

İngiltere Lig 2’de (4. lig) Notts County’nin Başkanı Alan Hardy, geçtiğimiz hafta Twitter’dan yaptığı paylaşıma yanlışlıkla kendi penisini de fotoğraf olarak yüklemişti ki bu durum rakip taraftarların kendisiyle dalga geçmesine neden oldu.

04 Şubat 2019, Pazartesi 07:12
- A +
Başkan Alan Hardy, penis fotoğrafını paylaştı

İngiltere Lig 2’de (4. lig) Notts County’nin Başkanı Alan Hardy, geçtiğimiz hafta Twitter’dan yaptığı paylaşıma yanlışlıkla kendi penisini de fotoğraf olarak yüklemişti.

Hemen mesajı silen ve özür dileyen Başkan Hardy’nin bu hareketi, rakip taraftarları harekete geçirdi.

Notss’un evinde Lincoln’la 1-1 berabere kaldığı mücadelede konuk ekibin seyircisi, ellerindeki penis balonlarla Hardy ile dalga geçti. 

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.