Başkan Alan Hardy, penis fotoğrafını paylaştı

İngiltere Lig 2’de (4. lig) Notts County’nin Başkanı Alan Hardy, geçtiğimiz hafta Twitter’dan yaptığı paylaşıma yanlışlıkla kendi penisini de fotoğraf olarak yüklemişti.

Hemen mesajı silen ve özür dileyen Başkan Hardy’nin bu hareketi, rakip taraftarları harekete geçirdi.

Notss’un evinde Lincoln’la 1-1 berabere kaldığı mücadelede konuk ekibin seyircisi, ellerindeki penis balonlarla Hardy ile dalga geçti.