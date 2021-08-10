Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Ayağa Kalk Bursa” kampanyasına 16 bin 16 TL ile destek oldu.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Ayağa Kalk Bursa” hareketine 16.016 TL değerinde hatıra forması alarak katkıda bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür ederiz" denildi. Aktaş, "Bursaspor Yönetim Kurulu’nun bugün gerçekleştirdiği ziyarette ortağı olduğum şirketten 16.016 TL değerinde hatıra forması alarak kampanyaya şahsi desteğimizi verdik. Büyükşehir olarak da kulübümüzün yanındayız. Önümüzdeki günlerde sponsorluk ile ilgili gelişmeleri paylaşacağız.” ifadelerini kullandı.

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