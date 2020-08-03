Başkan Ağaoğlu’ndan 53. yıl mesajı

Bordo-Mavililer’in patronu Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor’un 53. Kuruluş yıldönümüyle ilgili olarak bir mesaj yayınladı. Başkan Ağaoğlu, Karadeniz ekibinin resmi sitesi üzerinden şunları söyledi: “53 yıl önce bugün, Trabzon kentini Türk spor tarihinin altın sayfalarına taşıyacak bir olay gerçekleşti: Çok sevdiğimiz, adını kalbimize altın harflerle işlediğimiz Trabzonspor kuruldu. Kulübümüzün kuruluşu, filmlere ilham verebilecek denli enteresan bir öyküye sahip. Büyük zorluklar içinde, kavgalar verilerek kurulan bu kulüp, zaman içinde bu kentin futbol sevdalısı gençlerinin elinde büyüdü ve Trabzon’u sadece Türkiye’ye değil; tüm dünyaya duyurdu.”

‘Benliğimizi yitirmiştik’

“Trabzonspor, kurulduktan 7 yıl sonra İkinci Lig şampiyonu oldu. Ve Bordo-Mavililer, o dönemki ismiyle Birinci Lig’e çıktıktan yalnızca 2 yıl sonra, şampiyonluk meşalesini Anadolu’ya taşıyan ilk kulüp olarak Türkiye’nin en büyüğü olmayı başardı.” “Anadolu’da bir ihtilal gerçekleştiren Trabzonspor’un ne acı gerçeğidir ki; kulübümüz uzunca bir müddet kendi benliğini yitirerek asıl olan rotasından çıktı. Onu yönetenler işin kolayına kaçtı. Bizi biz yapan değerlere sahip çıkmak ve bunu da nesilden nesile aktarmak zorundayız. Sizlerle birlikte yaşayacağım ve Trabzonsporumuz’u zirveye beraber taşıyacağımız nice senelerimiz olsun diyor, Yönetim Kurulumuz adına siz taraftarlarımıza en derin şükranlarımı sunuyorum.”