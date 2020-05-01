Başkan Ağaoğlu’ndan 1 Mayıs mesajı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan, “Yaşamını alın teriyle inşa edenlerin, servetini emeğiyle kazanarak var edenlerin günü 1 Mayıs’ı sevinçle kutluyorum” ifadesini kullandı. Ağaoğlu şöyle devam etti: “Trabzonspor Kulübü’nün de temizlik görevlisinden muhasebe uzmanına kadar tüm çalışanları, bu kulübün baştacıdır. Trabzonspor personelinin özveri, anlayış ve dayanışmayla çalışması, bu kulübün “aile” hüviyetinin bir göstergesidir.”
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