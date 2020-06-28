Trabzonspor'da, Ankaragücü maçı öncesinde Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun 63. doğum günü kutlandı. Teknik heyet ve futbolcuların katıldığı kutlamada konuşan Fırtına'nın patronu, "Çoğunuzun üç katı yaşım var. Ne kadar yaşadığım değil, nasıl yaşadığım önemli. Üzerimizde çok büyük bir sorumluluk var. Bu takımın şampiyonluğu elinden alındığı veya çalındığı zaman kendi elleriyle hayatlarına son veren insanların var olduğu bir camiada onların hakkı olan şampiyonluğu almadan doğum günü kutlamak hiçbirimizin hakkı değil. O insanları mezarlarında mutlu edecek miyiz, etmeyecek miyiz? Bunun kararı sizde. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.