Başkan Adil Gevrek açıkladı! Gökhan Töre..

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Gökhan Töre hakkında Yeni Malatyaspor kulüp başkanı Adil Gevrek, önemli açıklamalarda bulundu. TRTSpor'a konuşan Adil Gevrek, Gökhan Töre'nin kampa katılacağını ve Beşiktaş'tan resmi bir teklif gelmediğini açıkladı.

Adil Gevrek, "Gökhan Töre yarınki kampa katılacak. Beşiktaş'tan Gökhan Töre için resmi teklif yok" ifadelerini kullanırken "Gökhan Töre'ye yardımcı oluruz ama bizim de beklentimiz olacak, bonservis beklentimiz olacak. Gidecekse, bonservis karşılığı gitmesi lazım" açıklamasını yaptı