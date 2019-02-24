Başkan Adayları ve Gençler PUBG Turnuvasında Kıyasıya Yarıştı

AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mustafa Necati Işık ile AK Parti Güngören Belediye Başkan Adayı Bünyamin Demir 23 Şubat Cumartesi akşamı saat:20.00’de Güngören Erdem Bayazıt Kültür Merkezinde PUBG Turnuvasında buluştu. Gençlerle büyük bir buluşma gerçekleştiren başkan adayları turnuvada kıyasıya yarıştı. Grup halinde oynanan bilgisayar oyununda gençler, genç başkan adaylarına fark attı.

Genç bir başkan adayı olarak gençlerin teknoloji ile olan bağına ayak uydurabilmenin daha kolay olduğunu vurgulayan Belediye Başkan Adayı Mustafa Necati Işık “ Geçtiğimiz günlerde PUBG mobilde kaynaklanan soruna esprili bir dille “Beylikdüzü haritası yükleniyor” paylaşımında bulunmuştum. Bu durum büyük bir kitleye ulaşınca Güngören Belediye Başkan Adayımız Bünyamin Demir de bir turnuva yapmak isteğiyle ilgili tweet attı. Ben de davetini kabul ettim.

Bugün de keyifli bir oyun oynamak için bir araya geldik. Seçim çalışmalarının yoğunluğunda bizler de stres atmış olduk.

Güngören Belediye Başkan Adayı Bünyamin Demir ise yaptığı açıklamada “Yapmış olduğumuz davete bizi kırmayarak katılan ve yanımızda olan Mustafa Necati Işık’a çok teşekkür ediyorum. Böyle bir turnuvaya evsahipliği yapmaktan ve gençlerle birlikte güzel bir organizasyonda buluşmaktan çok mutluyuz.” Dedi.

Güngören Erdem Bayazıt Kültür Merkezinde gerçekleşen PUBG Turnuvasında başkan adayları ve gençler hep birlikte keyifli ve heyecanlı saatler yaşadı.