Ligue 1 ekiplerinden Lyon'un başkanı Jean-Michel Aulas, Arsenal ile olan sözleşmesi sezon sonu bitecek olan takımın eski yıldızı Alexandre Lacazette ile ilgilendiklerini ve sezon sonu Fransız futbolcuyu takıma katmak için girişimlerde bulunacaklarını açıkladı.

Footmercato'da yer alan habere göre Romain Faivre ve Tanguy Ndombele için düzenlenen basın toplantısında konuşan Lyon başkanı Jean-Michel Aulas, Arsenal'de forma giyen Alexandre Lacazette ile ilgilendiklerini belirterek, "Evet Lacazette ile ilgileniyoruz. Onunla takımdan ayrıldığından beri temas halindeyiz. Harika oyuncuların transferleri karmaşıktır. Ancak her türlü çabayı göstereceğiz." sözlerini sarf etti.

"Lacazette, Benzema'dan daha erişilebilir"

Lacazette'in Benzema'dan dah olası bir hamle olacağına da değinen Aulas, "Günümüzde Lacazette, Benzema'dan daha erişilebilir bir durumda. Mali durumu uygun hale getirmeye çalışmalıyız ve bu transferde yalnız olmayacağız." dedi.

Lyon altyapısından yetişen ve 2017 senesinde Arsenal'e transfer olan 30 yaşındaki Fransız golcü, bu sezon 22 maçta 5 gol ve 4 asistlik perfomans göstermiş durumda.

Tolisso iddiası

Lacazette'in yanı sıra Lyon'un diğer bir eski futbolcusu Corentin Tolisso ile de ilgilendiği iddia ediliyor. Haberde yer alan bilgilere göre takımın futbol direktörü Vincent Ponsot, Lyon'un Tolisso ile görüştüğünü doğruladı.

Şu anda Bayern Münih'te forma giyen Tolisso'nun, Lacazette'e benzer şekilde sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Ancak Lyon'un bu transferde Real Madrid gibi Avrupa devleri ile mücadele etmesi gerektiği aktarılanlar arasında yer alıyor.



