Başkan açıkladı: 'Hugo Rodallega ile her konuda anlaştık ama...'

Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren ve takımda kalıp kalmayacağı büyük merak konusu olan Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega ile ilgili gündem yaratan bir açıklama geldi. Paraguay ligi ekiplerinden Olimpia'nın başkanlığını yürüten Marco Trovato, ülkesinde katıldığı bir programda 33 yaşındaki santrforla anlaştıklarını ancak transferin daha sonra suya düştüğünü söyledi.

Radio ABC Cardinal'e konuşan Trovato, "Rodallega ile her konuda anlaşmıştık. Ancak daha sonra devreye giren menajerleri, her şeyi çöpe attı. Yaklaşık bir hafta önce bu konu kapandı. Hugo, bizim için iyi bir seçenekti ve takımımıza katılsa iyi olacaktı. Ancak şu noktada yapabileceğimiz bir şey yok. Hâlihazırda iyi bir takıma sahibiz ve kendimize forvet aramayacağız." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler