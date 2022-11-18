Transferde birçok kez karşı karşıya gelen Süper Lig'in 2 devi Galatasaray ve Fenerbahçe , bir kez daha yarış içerisine girdi. Arda Güler'i Ankara ekibinden alan sarı lacivertliler, Gençlerbirliği'nin genç takımında forma giyen 3 yıldızı kadrosuna katmak için hamlesini yaptı.

Bir yandan da Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray da, Mahmut Ceyhan Alyurt, Yiğit Eğin ve Can Bartu Çığır için harekete geçip başkan Niyazi Akdaş'a tekliflerini iletti.

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RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Son yıllarda sık sık transferde savaş veren Galatasaray ve Fenerbahçe bir kez daha karşı karşıya... Ezeli rakipler, Gençlerbirliği formasını giyen ve geleceğin yıldızları olarak gösterilen Mahmut Ceyhun Alyurt, Yiğit Eğin ve Can Bartu Çığır'ı kadrosuna katmak için uğraşıyor. U15 Milli Takımımız'da da görev yapan 3 genç yeteneği hangi takımın alacağı belirsizliğini korurken, TAKVİM en yetkili isimle, Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş'la konuştu.





BEŞİKTAŞ'IN DA İLGİSİ VAR!

Çok net açıklamalarda bulunan Başkan Akdaş, "Galatasaray bu oyuncularımızı istedi, doğru. Ama ben kesinlikle 'olmaz' dedim. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile de konuyu konuştuk. Sayın Koç ile son görüşmeyi daha yapmadık. Ona göre bir plan ortaya çıkacak. Şartlar oluşursa 3 oyuncuyu da Fenerbahçe'ye verebiliriz. Ali Koç ile daha para konusunu da konuşmadık. Ama Arda Güler paketine dahil olacak bu isimler" ifadesini kullandı.

Başkent ekibinin altyapı sorumlusu Seçkin Topçu ise " Beşiktaş 'ın da oyuncularımıza ilgisi olduğunu biliyorum. Bizim için şaşırtıcı bir durum değil. Bu oyuncular ileride A Milli Takım'da da oynayacak. Büyük kulüplerin ilgi göstermesi benim için sürpriz bir gelişme değil" açıklamasını yaptı.





ÜÇÜ DE ÇOK YETENEKLİ

Son olarak U18 Milli Takımımız'ı çalıştıran Mehmet Hacıoğlu, transferin gözdesi olan 3 genç yeteneği TAKVİM için değerlendirdi. Tecrübeli hoca, "Can Bartu, yukarıya kadar yükselecek bir potansiyele sahip. Sol bek ama sol açıkta da oynayabilir. Oyuncuları çok yönlü kullanmak gerek. Mahmut Ceyhun'un çok kuvvetli bir fiziği var. Süratli de bir oyuncu. Teknik yönünü geliştirdiği takdirde daha iyi olacak. Yiğit, teknik özellikleri ön planda olan bir oyuncu. Oyunu iki yönlü oynamayı becermesi gerekir. 3 oyuncunun da ofansif özellikleri ön planda" diye konuştu.