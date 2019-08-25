Başkan açıkladı! Adebayor, protokolde imzasını attı

Süper Lig'in 2'nci haftasında MKE Ankaragücü sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk etti. Ankaragücü uzatma dakikalarına 1-0'lık skorla önde girerken, Kayserispor 90+4'ncü dakikada skoru 1-1 yaptı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Erol Bedir, MKE Ankaragücü - İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Geçen sezon Medipol Başakşehir'de forma giyen Adebayor'un resmi imzayı atmadığını ancak protokolde imzasını attığını belirten Kayserispor Başkanı Bedir, Togolu oyuncuyu pazartesiye yetiştireceklerini söyledi.