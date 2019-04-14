A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

59. Bask Bölgesi Bisiklet Turu, dün koşulan 6. etapla sona erdi.

118.2 km'lik Eibar - Eibar etabını Mitchelton-Scott'ın Britanyalı bisikletçisi Adam Yates kazanırken, UAE-Team Emirates'ten Dan Martin ikinci, Astana'dan Jakob Fuglsang üçüncü oldu. Yarışı 4. sırada tamamlayan bir diğer Astanalı Ion Izagirre ise 29 saniye farkla genel klasmanda ilk sıraya yükselerek turun şampiyonu oldu.

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Eibar - Eibar etabının ilk 10'u:

1 Yates Adam Mitchelton-Scott 2:59:46

2 Martin Dan UAE-Team Emirates 0:01

3 Fuglsang Jakob Astana Pro Team ,,

4 Izagirre Ion Astana Pro Team ,,

5 Pogačar Tadej UAE-Team Emirates 0:07

6 Mollema Bauke Trek - Segafredo 1:24

7 Landa Mikel Movistar Team ,,

8 Carthy Hugh EF Education First ,,

9 Gaudu David Groupama - FDJ ,,

10 Hamilton Lucas Mitchelton-Scott ,,

*Sonuç tablosunun tamamını görmek için tıklayın

Genel klasmanın ilk 5'i:

1 Izagirre Ion Astana Pro Team 19:24:09

2 Martin Dan UAE-Team Emirates 0:29

3 Buchmann Emanuel BORA - hansgrohe 0:31

4 Fuglsang Jakob Astana Pro Team 0:36

5 Yates Adam Mitchelton-Scott 0:51

*Genel klasman tablosunun tamamını görmek için tıklayın

Schachmann puan kategorisi liderliğiyle yetindi

Turdaki 6 etaptan 3'ünü kazanan BORA - hansgrohe sporcusu Maximilian Schachmann, genel klasmanda 10'uncu olurken puan kategorisinde ise liderliği kimselere vermedi.

Lider mayolar ve sahipleri:

Puan mayosu: Maximilian Schachmann (BORA - hansgrohe)

En iyi genç mayosu: Tadej Pogačar (UAE-Team Emirates)

En iyi tırmanışçı mayosu: Adam Yates (Mitchelton-Scott)

Astana'nın 9. zaferi!

Bask Turu şampiyonu Ion Izagirre'i kadrosunda bulunduran Astana takımı, bu sezon müthiş bir forma yakaladı. Kazakistan ekibi, katıldığı toplam 25 yarıştan 9 şampiyon çıkarmayı başardı.