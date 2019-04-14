Bask Turu'nda zafer Ion Izagirre'in!

59. Bask Turu'nun 6. ve son etabını Adam Yates kazanırken, genel klasmanda liderliği ele geçiren Astana bisikletçisi Ion Izagirre turun şampiyonu oldu.

14 Nisan 2019, Pazar 13:16 Son Güncelleme:
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Bask Turu'nda zafer Ion Izagirre'in!

A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

59. Bask Bölgesi Bisiklet Turu, dün koşulan 6. etapla sona erdi.

118.2 km'lik Eibar - Eibar etabını Mitchelton-Scott'ın Britanyalı bisikletçisi Adam Yates kazanırken, UAE-Team Emirates'ten Dan Martin ikinci, Astana'dan Jakob Fuglsang üçüncü oldu. Yarışı 4. sırada tamamlayan bir diğer Astanalı Ion Izagirre ise 29 saniye farkla genel klasmanda ilk sıraya yükselerek turun şampiyonu oldu.

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Eibar - Eibar etabının ilk 10'u:

1   Yates Adam      Mitchelton-Scott      2:59:46

2   Martin Dan      UAE-Team Emirates      0:01

3   Fuglsang Jakob   Astana Pro Team         ,,

4   Izagirre Ion   Astana Pro Team         ,,

5   Pogačar Tadej   UAE-Team Emirates      0:07

6   Mollema Bauke   Trek - Segafredo      1:24

7   Landa Mikel      Movistar Team         ,,

8   Carthy Hugh      EF Education First      ,,

9   Gaudu David   Groupama - FDJ         ,,

10   Hamilton Lucas   Mitchelton-Scott      ,,

*Sonuç tablosunun tamamını görmek için tıklayın

Genel klasmanın ilk 5'i:

1   Izagirre Ion      Astana Pro Team      19:24:09

2   Martin Dan         UAE-Team Emirates   0:29

3   Buchmann Emanuel   BORA - hansgrohe   0:31

4   Fuglsang Jakob      Astana Pro Team      0:36

5   Yates Adam         Mitchelton-Scott   0:51

*Genel klasman tablosunun tamamını görmek için tıklayın

Schachmann puan kategorisi liderliğiyle yetindi

Turdaki 6 etaptan 3'ünü kazanan BORA - hansgrohe sporcusu Maximilian Schachmann, genel klasmanda 10'uncu olurken puan kategorisinde ise liderliği kimselere vermedi.

Lider mayolar ve sahipleri:

Puan mayosu: Maximilian Schachmann (BORA - hansgrohe)

En iyi genç mayosu: Tadej Pogačar (UAE-Team Emirates)

En iyi tırmanışçı mayosu: Adam Yates (Mitchelton-Scott)

Astana'nın 9. zaferi!

Bask Turu şampiyonu Ion Izagirre'i kadrosunda bulunduran Astana takımı, bu sezon müthiş bir forma yakaladı. Kazakistan ekibi, katıldığı toplam 25 yarıştan 9 şampiyon çıkarmayı başardı.

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