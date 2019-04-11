A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

59. Bask Bölgesi Bisiklet Turu, tüm heyecanıyla devam ediyor. Dün koşulan 191,4 km'lik Sarriguren - Estibaliz etabını, BORA - hansgrohe'den Maximilian Schachmann kazandı. Yarışı 4 saat 47 dakika 57 saniyede tamamlayan Alman sporcu, 3 günde ikinci etap galibiyetini elde etti. UAE-Team Emirates'ten Diego Ulissi, Schahman'ın ardından bitiş çizigisine ulaşan ikinci sporcu olurken, onu takip eden Team Katusha - Alpecin sporcusu Enrico Battaglin podyumda 3. sırayı aldı.

Sarriguren - Estibaliz etabının ilk 10'u:

1 Schachmann Maximilian BORA - hansgrohe 4:47:57

2 Ulissi Diego UAE-Team Emirates ,,

3 Battaglin Enrico Team Katusha - Alpecin ,,

4 Hirschi Marc Team Sunweb ,,

5 Izagirre Ion Astana Pro Team ,,

6 Aberasturi Jon Caja Rural - Seguros RGA ,,

7 Yates Adam Mitchelton-Scott ,,

8 Mollema Bauke Trek - Segafredo ,,

9 Quintero Carlos Manzana Postobon ,,

10 Bole Grega Bahrain Merida ,,

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Kazalar sonucu etkiledi

191,4 km'yle turun en uzunu olan Sarriguren - Estibaliz etabına, yarış içinde meydana gelen kazalar damga vurdu. 21. km'de düşen Stephen Cummings ile 25. km'de yaralanan Steff Cras ambulansla çevredeki hastanelere götürüldüler. Son 5 km'de ise yarışın favorilerinden Julian Alaphilippe ve Michał Kwiatkowski'nin de dahil olduğu büyük bir kaza yaşandı. Jonathan Castroviejo ve Adam Hansen hastaneye kaldırılırken, Alaphilippe ve Kwiatkowski bisikletlerine dönüp yarışı tamamlayabildiler. Ancak bitişe çok az bir süre kala yaşanan bu kaza nendeniyle Kwiatowski 9 dakikanın üzerinde bir farkla 150'nci, Alaphilippe ise birinci Schachmann'dan ancak 12 dakika sonra 151'inci olarak bitiş çizgisine ulaşabildi.

Schachmann lider, Alaphilippe çekildi!

Etabın galibi Maximilian Schachmann, ilk günden bu yana elinde bulundurduğu genel klasman liderliğini sürdürmeye devam ediyor. Yarış öncesi, genel klasmanda ikinci sırada bulunan Alaphilippe ile üçüncü Kwiatkowski ise aldıklarını kötü dereceler nedeniyle büyük zaman farklarıyla birlikte alt sıralara düştüler. Kwiatkowski 9 dakika 48 saniye farkla 70'inci, Alaphilippe 12 dakika 24 saniye farkla 77. sırada bulunuyorlar. Deceuninck-QuickStep'ten bu sabah yapılan açıklamada Alaphilippe'in yarışa devam etmeyeceği duyuruldu

Genel klasmanın ilk 5'i:

1 Schachmann Maximilian BORA - hansgrohe 8:34:31

2 Izagirre Ion Astana Pro Team 0:33

3 Konrad Patrick BORA - hansgrohe ,,

4 Martínez Daniel Felipe EF Education First 0:48

5 Martin Dan UAE-Team Emirates 0:49

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Lider mayolar:

Puan mayosu: Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick Step)

Tırmanış mayosu: Garikoitz Bravo (Euskadi Basque Country - Murias)

En iyi genç mayosu: Daniel Felipe Martínez

4. etap: Vitoria-Gasteiz - Arrigorriaga

59. Bask Bisiklet Turu, bugün koşulacak 4. etapla devam edecek. 151 sporcunun katılması beklenen 163,6 km'lik Vitoria-Gasteiz / Arrigorriaga etabı, Türkiye saatiyle 14:24'te başlayacak.