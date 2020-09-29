Başın sağ olsun Fernando Muslera

Annesinin rahatsızlandığı haberi üzerine apar topar ülkesi Uruguay’a giden Fernando Muslera’nın acı günü...

34 yaşındaki kalecinin annesi Norma, hayatını kaybetti. Galatasaray Kulübü, Muslera’nın annesi için yayınladığı taziye mesajında, “Kaptanımız Fernando Muslera’nın değerli annesinin hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Muslera ve ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı diliyoruz” ifadeleri kullanıldı. Tecrübeli file bekçisi için spor camiasından da çok sayıda taziye mesajı yayınlandı.